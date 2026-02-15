أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، أن فريقه هدفه التتويج بدوري أبطال أفريقيا، كاشفا رد فعل المدير الفني الدنماركي ييس توروب بعد التعادل مع الجيش الملكي.

وتعادل الأهلي سلبيا مع الجيش الملكي المغربي مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال طاهر محمد للصفحة الرسمية للأهلي: "كنا قد تأهلنا قبل خوض مباراة الجيش الملكي وهذا منحنا ارتياحية بكل تأكيد".

وأضاف: "لعبنا مباراة الجيش الملكي من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا على ملعبنا، بالأخص وأننا خلقنا أكثر من فرصة لكن لم نوفق في اللمسة الأخيرة، لكن يكفي أننا تأهله في الصدارة وهدفنا في النهاية هو التتويج باللقب".

وكشف طاهر محمد عن رد فعل توروب بعد المباراة .. قائلًا: "توروب كان سعيدًا من الأداء اليوم ويرى أننا قدمنا مباراة كبيرة وتحدث معنا فقط عن الفرص التي خلقناها وكان هناك أكثر من هدف محقق ننهي به المباراة وهذا ما نحتاج للعمل عليه مستقبلا".

قبل أن ينهي: "كل الفرق الموجودة في ربع النهائي جيدة، وواجهناهم جميعا، وبالتالي أيا كان الفريق المنافس سنسعى لحسم التأهل أمامه إلى الدور نصف النهائي وسنأخذ خطوة بخطوة".