الهلال الأحمر يقدم الدعم النفسي والمساعدات اللازمة لمصابي حادث قطار مطروح

قامت فرق الهلال الأحمر المصري فرع مطروح، باستجابة فورية وتقديم الإسعافات الأولية لعشرات الضحايا في حادث انقلاب عربات قطار قادم من مطروح المتجهة إلى القاهرة، في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح ما أسفر عن إصابة 93 شخصًا، ووفاة 3 آخرين.

وزارت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ و الدعم النفسي، المصابين وأسر الضحايا في في مستشفييي الضبعة ورأس الحكمة؛ لتقديم خدمات الدعم النفسي وكافة المساعدات اللازمة وفقًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري.

ويتقدم الهلال الأحمر وجميع عامليه ومتطوعيه، بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعين الله عز وجل أن يرحم ذويهم ويلهمهم الصبر والسلوان.