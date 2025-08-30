الاتحاد الأوروبي يطالب واشنطن بالتراجع عن إلغاء تأشيرات المسئولين الفلسطينيين قبيل اجتماعات الأمم المتحدة

حث الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها إلغاء تأشيرات الدخول لمسؤولين فلسطينيين قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عقب اجتماع وزراء خارجية دول التكتل في كوبنهاجن: "نحن جميعا نطالب بإعادة النظر في هذا القرار".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، أمس الجمعة، أنها "ترفض وتلغي تأشيرات الدخول لأعضاء من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية".

وأكدت الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وما يقارب 80 من ممثلي السلطة الفلسطينية مشمولون بالقرار. وجرى إلغاء التأشيرات القائمة، ولن تُمنح تأشيرات جديدة.

وتجعل هذه القيود الجديدة من زيارة عباس للأمم المتحدة أمرا غير مرجح إلى حد كبير.

يذكر أن مقر الأمم المتحدة في نيويورك يقع على أرض ذات وضع قانوني خاص، لا تعد جزءا من الأراضي الأمريكية، لكنه لا يملك مطارا خاصا، ما يفرض على الوفود الأجنبية دخول الأراضي الأمريكية أولا قبل الوصول إليه، وهو أمر مستحيل من دون الحصول على تأشيرة.



