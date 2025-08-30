زيلينسكي ومودى يتحدثان قبيل قمة شي جين بينج في شنغهاي

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى بشأن آخر الهجمات الروسية على أوكرانيا، وذلك قبيل سفر مودى إلى الصين لحضور القمة السنوية لمنظمة شنغهاي للتعاون.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي للأمة اليوم السبت: "روسيا تواصل الحرب، وروسيا تواصل القتل".

وأضاف أن "رئيس وزراء الهند اتفق على أن هناك حاجة لوقف إطلاق النار"، معبرا عن أمله في أن يعبر مودى عن هذه المشاعر خلال زيارته إلى الصين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر زيلينسكي أيضا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن "موسكو لم تعط أي إشارة إيجابية" بأنها تستعد للدبلوماسية لإنهاء غزوها لأوكرانيا الذي مر عليه ثلاثة أعوام ونصف العام .

وأوضح زيلينسكي أنه هو ومودى قد "نسقا" مواقفهما قبيل القمة في شنغهاي. وقال: "يجب أن يبدأ إنهاء هذه الحرب بوقف إطلاق نار فوري".