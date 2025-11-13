معلق سياسي بريطاني مؤيد للفلسطينيين يعود إلى لندن بعد إطلاق سراحه بأمريكا

عاد المعلق السياسي البريطاني المؤيد للفلسطينيين سامي الحامدي، إلى لندن، اليوم الخميس، بعد إطلاق سراحه في الولايات المتحدة، حيث أمضى أكثر من أسبوعين في مركز لاحتجاز المهاجرين.

وكان الحامدي، احتجز في 26 أكتوبر في مطار سان فرانسيسكو الدولي بعد أن ألغى مسئولون أمريكيون تأشيرته خلال جولة عمل انتقد فيها تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.

وقال الحامدي للصحفيين بعد هبوطه في مطار هيثرو بلندن، حيث استقبلته أسرته: "من الرائع أن أعود بعد أن برأني قاضيان اتحاديان، وكلاهما وجد أن هناك انتهاكات خطيرة لحرية التعبير"، وفقاً لوكالة رويترز.

وأضاف أن الاتهام الوحيد ضده كان تجاوز مدة تأشيرته بعد أن تم إلغاؤها دون سابق إنذار.

وأصر على أنه امتثل لجميع شروط التأشيرة، قائلا إن الإجراء مرتبط بدفاعه عن غزة.

وقال الحامدي: "أريد أن أقول إن هذا لم يكن مجرد هجوم علي. لقد كان هجوما على حريات الأمريكيين العاديين والمواطنين في جميع أنحاء العالم. كان هجوما على حريتهم في قول الحقيقة في مواجهة الكراهية".

وذكرت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية أن تأشيرة الحامدي أُلغيت بموجب لوائح أمنية وأنه بقي في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

ونددت منظمات حقوقية ومدافعون عن حرية الصحافة باحتجاز الحامدي، بوصف الاحتجاز اعتداء على حرية التعبير.

والحامدي هو مسئول في مجلة إنترناشونال إنتريست المعنية بتقديم الاستشارات حول المخاطر السياسية ومحلل في التلفزيون البريطاني، وكان تحدث في حفل لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في كاليفورنيا وقبل اعتقاله كان من المقرر أن يظهر في فعالية أخرى في فلوريدا.

واتبعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة إجراءات صارمة شاملة بشأن الهجرة هذا العام، بما في ذلك إلغاء تأشيرات دخول لأشخاص متهمين بدعم الإرهاب وترحيل أجانب عبروا عن دعمهم للفلسطينيين.