الاحتلال يدعي استهداف شخصية مركزية من حماس في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك»، مساء السبت، عن تنفيذ غارة جوية استهدفت «شخصية مركزية من حركة حماس» في مدينة غزة شمال القطاع.

وقال الجيش في بيان، إن الهجوم جاء بتوجيه من قيادة الجنوب وتنسيق مع الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

وزعم «اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتقليل خطر إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة والمراقبة الجوية والاستناد لمعلومات استخباراتية إضافية».

وتأتي هذه الغارة ضمن سلسلة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة، وسط استمرار التصعيد العسكري في المدينة ومخاوف من سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

وفي آخر ما رصدته وكالة «معا» من غارات على مدينة غزة، فقد استشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على بناية سكنية بحي الرمال.