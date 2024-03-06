150 لوحة تعبر عن المرأة بمختلف العصور في معرض بقصر الأنفوشي بالإسكندرىة تزامنا مع يوم المرأة العالمي

شهد نظم قصر ثقافة الأنفوشي بحي جمرك الإسكندرية، عدد من الفعاليات إحتفالا بيوم المرأة العالمي، من خلال إقامة معرض فني شارك فيه 150 فنانا من المواهب وخريجي كلية الفنون الجميلة، وكذلك عقد عدد من الندوات التثقيفية الخاصة بالمرأة المصرية، وإستضافة نلتقي للشباب.



وقالت مدير قصر الأنفوشي، أماني علي عوض، إن المعرض الفنى ضم لوحات مختلفة عبرت عن المرأة المصرية بكافة صورها خلال الأزمنة المختلفة وفي الأماكن المختلفة، وإنه يأتي هذا المعرض من كل عام تزامنا مع أعياد المرأة سواء العالمي الموافق 8 مارس أو عيد المرأة المصرية الموافق 16 مارس؛ تقديرا لإنجازاتها ودورها في رقي المجتمع.



وأضافت عوض، أن المعرض تتضمن لوحات عن المرأة الريفية والنوبية والمهن التى تفوقت فيها المرأة، كما تتضمن أعمال نحت وخزف وأعمال خشبية وجبس وأعمال حلي فن تشكيلي.



وأشارت عوض، إلى استضافتها أيضا فعاليات الملتقى الثقافي الخامس عشر لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، شارك فيه 130 شابا وفتاة المحافظات الحدودية من "أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد" بجانب حي الأسمرات بالقاهرة بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الإسكندرية.



وأضافت عوض أنه شارك شباب الملتقي في ورش غنية القصر ومنها فن الأركيت، أشغال الحلي الطرق على النحاس، المشغولات اليدوية، التصوير الفوتوغرافي، الموسيقى.