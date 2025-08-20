أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعلى نفسه بالقول إنه "بطل حرب، ولأننا عملنا معًا، فأنا بطل حرب أيضًا، وقد أرسلتُ تلك الطائرات إلى إيران".

وفي إشارة إلى المشهد المحلي في إسرائيل، أضاف ترامب، في مقابلة إذاعية مع "ذا مارك ليڤن شو": "حاولوا سجنه! إنه بطل حرب، ولأننا عملنا معًا، فأنا بطل حرب أيضًا، أرسلت تلك الطائرات (إلى إيران)".

جاءت تعليقات ترامب ردًا على سؤال حول محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وعودة الرهائن. لم يُدلِ ترامب بتصريحات كثيرة، لكنه كان مُثيرًا كعادته.

وتابع: "لولاي، لما أطلقوا سراح مختطف واحد. أنا من أعاد جميع المختطفين. ويتكوف يقوم بعمل جيد، عمل شاق. استخدمته لأنه شخص رائع يحبه الجميع، ويُجري الصفقات. هؤلاء الناس يغيرون آراءهم. لقد عملنا بجد. أعدنا جميع هؤلاء المختطفين. تلقيت العديد من الرسائل من الأهالي والأطفال أنفسهم (أي المختطفين الذين عادوا)".

وأشار ترامب بإسهاب إلى وقف إطلاق النار الذي حققه في ست حروب، قائلا إن هناك أيضًا حربًا سابعة لا يعلم بها أحد لأنه منعها قبل أن تبدأ: "هل تعلمون كم من الناس أنقذت؟ مئات الآلاف، بل الملايين، في ست حروب، بما في ذلك حرب سابعة لا أستطيع الحديث عنها، وأوقفتها قبل أن تبدأ. أحب إيقاف الحروب".