تشيلسي في مفاوضات لإنهاء إعارة جويو إلى سندرلاند بسبب أزمة الإصابات

دخل فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم في مفاوضات لإعادة مارك جويو من إعارته إلى فريق سندرلاند، حيث يسعى لتعويض غياب ليام دياب، مهاجم الفريق المصاب، وفقا لما علمته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وخرج ديلاب من وهو يعرج من المباراة التي فاز فيها تشيلسي على فولهام 2 / صفر أمس الأول السبت، حيث يعاني من مشكلة في أوتار الركبة ويمكن أن يغيب قرابة الشهرين.

ورد تشيلسي باستدعاء نيكولاس جاكسون من ألمانيا، حيث كان وصل لتوه لإتمام صفقة إعارة لمدة عام إلى بايرن ميونيخ تم الاتفاق عليها في وقت سابق يوم السبت، وعلى الرغم من أن اللاعب البالغ 24 عاما رفض في البداية العودة، إلا أن المفهوم الآن هو أن بايرن نفسه تراجع عن الصفقة.

ومع ذلك، ظل جاكسون وفريقه يأملون يوم الاثنين في إمكانية التوصل إلى تفاهم بين الناديين.

وذكرت تقارير أن تشيلسي تواصل مع سبورتينج لشبونة أمس الأحد بشأن صفقة محتملة للتعاقد مع المهاجم كونراد هاردر /20 عاما/، لكن علمت وكالة الأنباء البريطانية(بي أيه ميديا) أن هناك محادثات جارية لإنهاء إعارة جويو /19 عاما/ لمدة عام في ملعب النور.

وحاليا، أصبح جواو بيدرو المنضم لتشيلسي هذا الصيف هو المهاجم الوحيد الجاهز، حيث سيعتمد إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، عليه عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وانتقل جويو لتشيلسي قادما من برشلونة 2024، وسجل 6 أهداف في 16 مشاركة له في الموسم الماضي، كلهم جاؤوا في مرحلة الدوري بدوري المؤتمر الأوروبي.