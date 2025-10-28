إعصار ميليسا يضرب اليابسة في جامايكا كعاصفة من الفئة الخامسة

ضرب إعصار ميليسا اليابسة في جامايكا كعاصفة من الفئة الخامسة، في أقوى ضربة مباشرة من الطبيعة للجزيرة منذ 174 عاما.

وحث ديزموند ماكنزي، نائب رئيس مجلس إدارة مخاطر الكوارث السكان على الاحتماء في ملاذات والبقاء داخل المنازل فيما تعبر العاصفة التي تصاحبها رياح بسرعة 185 كيلومترا الجزيرة.

وقال: جامايكا ليس هذا وقت المجازفة".

وظلت شوارع العاصمة كينجستون خالية إلى حد كبير فيما اقترب إعصار ميليسيا.

وأشارت حكومة جامايكا إلى أنها فعلت كل ما بوسعها للاستعداد فيما حذرت من أضرار كارثية جراء أقوى إعصار يضرب الجزيرة منذ إنشاء السجلات قبل 174 عاما.

وقال رئيس الوزراء أندرو هولنيس: "لا توجد بالمنطقة بنية تحتية يمكنها تحمل إعصار من الفئة الخامسة. وتكمن المسألة الآن في سرعة التعافي. هذا هو التحدي".

وذكر مايكل برينان، مدير المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي، أنه من المتوقع أن تتسبب الرياح بأضرار بالغة بسبب مركز عاصفة ميليسا، وقد تشهد أعلى الجبال في البلاد هبات رياح تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر

وأضاف: "سيكون سيناريو خطيرا للغاية"، محذرا من أنه سيكون هناك "دمار شامل للمباني".

وحذر خبراء الأرصاد من أن إعصار ميليسا قد يضرب كوبا أيضا في ساعة مأخرة من مساء اليوم، أو في وقت مبكر من غد الأربعاء، ثم يتجه صوب جنوب شرقي جزر الباهاما. ومن غير المتوقع أن يضر بالولايات المتحدة.