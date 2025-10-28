لميس الحديدي: الخطيب أثبت أن الأهلي يدار بالخبرة والحوكمة

أشادت الإعلامية، لميس الحديدي بالظهور الإعلامي لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في الحوار التلفزيوني الذي أجراه معها.
وكتبت لميس الحديدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "شكرًا كابتن محمود الخطيب على حوار استثنائي في توقيت هام".
وأضافت: "كابتن خطيب قليل الظهور ويدلى بحوار واحد كل أربع سنوات، وكنت محظوظة أن يخصني بحوارين خلال الثماني سنوات الماضية".
وتابعت: "شكرًا لكل الجماهير وردود الأفعال العظيمة التي وصلتني.. هذا الحوار يؤكد كيف يدار النادي الأهلي بحنكه وخبرة وحوكمة واحترام لأعضائه وجماهيره".
وأتمت لميس الحديدي تصريحاتها قائلةً: "النادي الأهلي صرح رياضي مصري عملاق ينتشر محبوه في كل الوطن العربي.. ويبقى دائمًا جمهوره هو حِماه.. بالتوفيق لمجلس الادارة الجديد.. عاوزين الدوري وإفريقيا".