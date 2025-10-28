 لميس الحديدي: الخطيب أثبت أن الأهلي يدار بالخبرة والحوكمة - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 10:33 م القاهرة
لميس الحديدي: الخطيب أثبت أن الأهلي يدار بالخبرة والحوكمة

الشروق
نشر في: الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 - 9:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 - 9:52 م

أشادت الإعلامية، لميس الحديدي بالظهور الإعلامي لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في الحوار التلفزيوني الذي أجراه معها.

وكتبت لميس الحديدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "شكرًا كابتن محمود الخطيب على حوار استثنائي في توقيت هام".

وأضافت: "كابتن خطيب قليل الظهور ويدلى بحوار واحد كل أربع سنوات، وكنت محظوظة أن يخصني بحوارين خلال الثماني سنوات الماضية".

وتابعت: "شكرًا لكل الجماهير وردود الأفعال العظيمة التي وصلتني.. هذا الحوار يؤكد كيف يدار النادي الأهلي بحنكه وخبرة وحوكمة واحترام لأعضائه وجماهيره".

وأتمت لميس الحديدي تصريحاتها قائلةً: "النادي الأهلي صرح رياضي مصري عملاق ينتشر محبوه في كل الوطن العربي.. ويبقى دائمًا جمهوره هو حِماه.. بالتوفيق لمجلس الادارة الجديد.. عاوزين الدوري وإفريقيا".


