زعيما كتلتي الائتلاف الحاكم في البرلمان الألماني في زيارة مفاجئة لأوكرانيا

وصل زعيما كتلتي الائتلاف الحاكم في البرلمان الألماني، ينس شبان (التحالف المسيحي) وماتياس ميرش (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، إلى أوكرانيا اليوم الاثنين في زيارة تضامنية مفاجئة.

ويعتزم القياديان في البوندستاج إجراء محادثات في العاصمة كييف خلال اليوم حول استمرار الدعم الألماني لأوكرانيا والجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وقال شبان خلال رحلة القطار من بولندا إلى كييف إن الزيارة المشتركة تُظهر "أن الحكومة لا تقف وحدها إلى جانب أوكرانيا، بل يقف أيضا البرلمان والأغلبية فيه وكتل الائتلاف الحاكم أيضا"، وأضاف: "من هذا المنطلق، تُعَدّ هذه الزيارة إشارة جيدة لأوكرانيا، وإشارة جيدة أيضا على عزيمة الائتلاف الحاكم".

ووصف ميرش الزيارة المشتركة بأنها "إشارة واضحة لدعم أوكرانيا"، مؤكدا أنه "كان من الضروري أن تكون هذه إشارة مشتركة".

وتُعدّ هذه الزيارة الأولى من نوعها؛ فعلى الرغم من زيارات مشتركة لنواب برلمانيين من الائتلاف الألماني الحاكم السابق لأوكرانيا، فإنهم لم يكونوا على مستوى قادة الكتل البرلمانية.

وبالنسبة لكل من شبان وميرش، تُعد هذه أول زيارة لهما لأوكرانيا على الإطلاق.

ويضطلع البوندستاج بدور حاسم في دعم أوكرانيا التي تخوض حربا ضد روسيا منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، حيث يقر البرلمان الموارد المالية المخصصة لدعم أوكرانيا، وسيكون له القرار النهائي في حال النظر في نشر جنود ألمان بعد وقف محتمل لإطلاق النار. ولم تتخذ الحكومة الألمانية بعد موقفا واضحا من هذا الأمر.

وأكد شبان أن أفضل ضمان أمني لأوكرانيا هو جيش أوكراني مجهز تجهيزا جيدا، وقال: "ما يستطيع الجيش الأوكراني فعله، لا يستطيع أي جيش آخر فعله"، مؤكدا أنه يجب لذلك تجهيزه على أفضل وجه ممكن، مضيفا أن النقاش حول أي شيء يتجاوز ذلك سيكون سابقا لأوانه. كما أكد ميرش أيضا على هذا الموقف، لكنه قال فيما يتعلق بنشر محتمل لجنود الجيش الألماني: "لا نستبعد أي احتمال".

ويلتزم الائتلاف الحاكم الألماني الصمت إزاء قضايا خلافية سابقة تتعلق بدعم أوكرانيا، حيث يتجنب الائتلاف إثارة أي نقاش علني حول مطلب أوكرانيا بتسليمها صواريخ "تاوروس" الجوالة، التي يمكن أن تصل من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية، بالإضافة إلى أنظمة أسلحة ألمانية أخرى لأوكرانيا. وبررت الحكومة الألمانية هذا التكتم بالرغبة في إبقاء روسيا في الظلام.

وتُعدّ هذه الزيارة المشتركة إشارة ليس فقط لأوكرانيا، بل أيضا لأحزاب الائتلاف الحاكم وللشعب الألماني. ويريد شبان وميرش إظهار أن التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي يسيران على نفس النهج بعد البداية المتعثرة للائتلاف.

وتأتي الزيارة في أعقاب الاجتماع المشترك المغلق للقيادات التنفيذية للكتلتين البرلمانيتين للائتلاف في نهاية الأسبوع الماضي، والذي احتفى بانطلاقة جديدة للائتلاف الحاكم.

وفي نهاية الاجتماع، قال ميرش إن "شيئا ما قد تطور" بينه وبين شبان، وإنه "يمكنهما حقا تحقيق شيء جيد معا".