بلديات غزة: المساعدات غير كافية والوضع الإنساني يزداد سوءا

قال رئيس اتحاد بلديات غزة، الدكتور علاء الدين البطة، إن حجم المساعدات والخيام التي دخلت إلى القطاع منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، مؤكدا أن الأوضاع المعيشية في القطاع "صعبة للغاية".

وأوضح البطة، في تصريح لقناة العربية الإخبارية اليوم الأحد، أن غزة بحاجة عاجلة إلى آليات لانتشال الجثث ودفنها، مشيرا إلى أن الكميات المحدودة من المساعدات لا تغطي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات اليومية للسكان.

وأضاف أن إسرائيل ما تزال تمنع دخول المساعدات بالكميات المتفق عليها رغم مرور أسابيع على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، مشددا على أن استمرار القيود يفاقم الأزمة الإنسانية.

وبحسب بيانات رسمية، بلغ متوسط عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بدء تنفيذ الاتفاق نحو 89 شاحنة يوميا فقط، من أصل 600 شاحنة مطلوبة يوميا لتأمين الحد الأدنى من احتياجات أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، وفقا لوكالة الأناضول.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أكد بدوره أن الكميات الحالية من المساعدات "لا تفي بأبسط الاحتياجات"، معتبرا أن الأرقام تعكس "استمرار سياسة الخنق والتجويع بحق سكان القطاع".

يُذكر أن نحو 40 دولة ومنظمة دولية تشارك في مركز التنسيق المدني العسكري، الذي أُنشئ جنوب تل أبيب لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتنسيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد حرب مدمرة استمرت عامين.