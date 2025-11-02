رئيس الأركان الإسرائيلي يعتزم تعيين مدعٍ عام عسكري جديد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان على منصة "إكس" أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير يعتزم تعيين مدعٍ عام عسكري جديد، وذلك عقب اجتماعه مع كبار الضباط في النيابة العسكرية.

ويأتي القرار في أعقاب إقالة يفعات تومر يروشالمي أمس الأول من منصب المدعي العام العسكري، بعد اتهامها بتسريب مقطع فيديو يُظهر جنودا إسرائيليين يعنفون أسيرا فلسطينيا في صيف عام 2024.

وقال زامير في البيان: "لقد ألحقت أحداث الأيام القليلة الماضية ضررا بالغا بالجيش الإسرائيلي، وزعزعت ثقة الجمهور في القضاء العسكري".

وأضاف زامير: "أنا واثق بأن النيابة ستواصل أداء دورها كما هو متوقع ومطلوب منا جميعا. وحتى لو تصرف بعض الضباط بشكل خطير وغير لائق، فإنني على ثقة بقدرتنا على تجاوز هذا الحدث الصعب واستعادة الثقة في النيابة".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر في الشرطة الإسرائيلية باختفاء يروشالمي، بعد العثور على سيارتها قرب أحد الشواطئ وبداخلها رسالة وداع، ما أثار شبهات بانتحارها، قبل أن يتم الإعلان عن العثور عليها لاحقا وأنها على قيد الحياة.

وتُعد يفعات تومر يروشالمي المدعية العسكرية العامة في إسرائيل منذ سبتمبر 2021، وهي ثاني امرأة في تتولى هذا المنصب وتصل إلى رتبة لواء.

ويُعتبر هذا المنصب الأعلى في السلك القانوني للجيش الإسرائيلي، ويتبع مباشرة لرئيس الأركان، ويتمتع باستقلالية واسعة بموجب القانون. وتشمل مهامه الإشراف على النظام القضائي العسكري، وتطبيق قوانين الحرب، وتقديم الرأي القانوني للقيادة العليا، وتمثيل الجيش أمام المحاكم الدولية والمنظمات الحكومية.