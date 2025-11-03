زلزال قوي يضرب شمال أفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضرب زلزال بلغت قوته 3ر6 درجة على مقياس ريختر شمال أفغانستان، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وذلك بعد حوالي شهرين من مقتل أكثر من ألفي شخص جراء زلزال مدمر.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الأخير وقع في حوالي الساعة 12:59 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين (2029 بتوقيت جرينتش يوم الأحد) على عمق 28 كيلومترا.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وقتل حوالي 2200 شخص وأصيب أكثر من 3600 عندما ضرب زلزال بقوة 6 درجات شرق أفغانستان في 31 أغسطس الماضي، وفقا لحكومة طالبان والهلال الأحمر.