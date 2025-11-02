عمرو أديب لمنتقدي حفل المتحف المصري الكبير: إيه السواد ده؟ ياما شفنا مشاكل في افتتاح كأس العالم

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالجهد الوطني الهائل الذي بُذل لخروج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بهذا الشكل المبهر، مشددا أن «البلد كلها وقفت على رجل» لإنجاح الحدث.

ورفض خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر» الأصوات التي انتقدت مخرج الحفل، قائلا: «القصة مش سهلة، علشان اللي اتعمل في مخرج حفل الافتتاح، ياما شفنا مشاكل في حفل افتتاح كأس العالم».

وانتقد من سارعوا بالمقارنة مع حفل نقل المومياوات الملكية، مشيرا إلى أن من عملوا على الحفلين هم تقريبًا نفس الأشخاص، مشددا أن العالم أجمع من أوروبا إلى الدول العربية حضر ليشارك مصر «بهجة العيد والعظمة» التي قدمتها.

وقال إن الحفل حمل «تأثيرًا غير مباشر» بالغ الأهمية، تمثل في الضغوط الأخلاقية على الدول التي تحتفظ بالآثار المصرية المسروقة، قائلا: «الكثير من الدول التي سرقت آثارنا بعد حفل افتتاح المتحف الكبير، تشعر الآن بالضغط اتكسفوا، أعيدوا لنا آثارنا التي سرقتموها، وهناك ضغوط كبيرة على بريطانيا لإعادة حجر رشيد».

وذكر أنه لم يتبق في مصر سوى 6 مسلات فرعونية، في مقابل 26 مسلة أخرى توجد خارج مصر.

وقارن بين صورة مصر في عامي 2014 و2015، حين كان العالم يبث مشاهد «حرائق الكنائس والعمليات الإرهابية» وسقوط شهداء مصر، وبين مشاهد أمس واحتفال العالم بافتتاح المتحف الكبير، قائلا: «الناس نست، افتتاح المتحف إنجاز مشرف راقي يليق بسيدة العالم، ارحموا نفسكم، أننتم إيه حالة السواد اللي عند البعض دي!».