ليبيا تعلن ضبط مهاجرين غير شرعيين ومهرب في بنغازي

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع للحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، تمكن وحدة التحقيقات من ضبط 19 مهاجرا غير شرعي وتوقيف أحد المتورطين في تنسيق عملية تهريبهم بمدينة بنغازي.

وأوضح الجهاز، في بيان نقله مكتب الإعلام الأمني، أن المهاجرين ينتمون إلى الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية، وكانوا داخل منزل في منطقة شبنة (حي سكني في مدينة بنغازي شرق ليبيا)، يُستخدم كنقطة تجمع تمهيدا لتهريبهم عبر السواحل الليبية إلى أوروبا، بحسب صحيفة الساعة 24 الليبية.

وأضاف البيان أن عملية المداهمة جرت بعد ورود معلومات مؤكدة ومتابعة ميدانية دقيقة للموقع، حيث تم ضبط المهاجرين داخل المنزل، إلى جانب شخص من جنسية بنجلاديشية يُشتبه في كونه منسق عملية التهريب.

وأشار المكتب إلى أن الموقوف يخضع حاليا للتحقيق مع بقية المهاجرين، بهدف التوصل إلى الشبكات التي تقف وراء عمليات التهريب، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال جارية لإحالة جميع المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، مصرع 18 مهاجرا إثر انقلاب مركب خشبي كان يقل عددا كبيرا من المهاجرين قبالة سواحل ليبيا، بينما تم إنقاذ 64 آخرين، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وجاء في بيان المنظمة أن الناجين يتوزعون بين 29 رجلا، وامرأة واحدة وطفل من جنسيات سودانية، إضافة إلى 18 مهاجرا من بنجلاديش، و12 من باكستان، وثلاثة صوماليين، في حين لم يتم التعرف بعد على جنسيات الضحايا الذين فقدوا حياتهم في الحادثة.

وأوضحت المنظمة أن هذا الحادث يجسد خطورة الرحلات البحرية التي يخوضها الباحثون عن الأمن والفرص في ظروف محفوفة بالمخاطر، مشيلرة إلى أن منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، التي تربط بين شمال إفريقيا والسواحل الأوروبية، ما تزال تعد من أخطر مسالك الهجرة على مستوى العالم.

كشف تقرير للمنظمة الدولية للهجرة تسجيل 1046 حالة وفاة وفقدان في المنطقة منذ بداية العام، منها 527 قبالة السواحل الليبية وحدها.