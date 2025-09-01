ما الذي انتهى إليه اجتماع الكابينت بعد 6 ساعات من المداولات؟

عقد مجلس الوزراء الحربي "الكابنيت" الإسرائيلي، الليلة الماضية اجتماعًا سريا استمر نحو ست ساعات داخل مخبأ حكومي محصن وتحت حماية مشددة من جهاز الشاباك، في ظل مخاوف من هجمات انتقامية محتملة من الحوثيين.

- الخطط العسكرية في غزة

وتركزت المداولات حول الخطط العسكرية في قطاع غزة، إضافة إلى بحث مقترح صفقة جزئية للأسرى، تتضمن الإفراج عن 10 محتجزين أحياء و18 جثمانًا مقابل وقف لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، يتم خلالها التفاوض على اتفاق شامل لإنهاء القتال، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وعرض رئيس الأركان إيال زامير، مزايا الصفقة الجزئية ودعم المضي فيها، لكن غالبية الوزراء عارضوا وطلبوا التصويت.

ورفض نتنياهو الطرح، مؤكدًا أنه غير مطروح للنقاش حاليا، فيما أبدى بعض الوزراء، بينهم "جدعون ساعر"، انفتاحا على الاتفاق الجزئي.

ووفقًا لمصادر في الكابنيت، قال نتنياهو إنه لا داعي لطرح مسودة الاتفاق التي وافقت عليها حماس للتصويت لأنها غير ذات صلة.



كما دار النقاش حول الخطط العملياتية للسيطرة على غزة. وبينما لم يصوت "الكابنيت" على أي اتفاق.

وعلمت صحيفة "معاريف" أيضًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قدّم للوزراء خلال الاجتماع خطةً مفصلةً للسيطرة على غزة.

- الأسرى وصفقة شاملة

فيما يتعلق بصفقة الأسرى، قالت معاريف إن "التشديد الإسرائيلي ينصب على أنه بعد بدء العملية في غزة، سيبدأ حوارٌ ما حول محادثات صفقة الرهائن".

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء قال إن وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر يُجري حوارًا مع الأمريكيين خلف الكواليس بشأن صفقة شاملة، وأضاف: "هناك محاولةٌ هنا لصياغة خطوط حمراء مشتركة في هذا السياق".

ومع ذلك، أوضحت أن إسرائيل قالت إنه "عندما تبدأ هذه العملية، ستدخل المحادثات في حوار أكثر كثافة".



وأشارت إلى أنهم ينتظرون لمعرفة ما إذا كانت العملية ستجعل حماس توافق على الحديث عن صفقة شاملة، أو ربما توافق على إطلاق سراح عدد أكبر من المحتجزين مما هي مستعدة له حاليًا - عشرة محتجزين أحياء - كجزء من العملية.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى احتمال القبول بصيغة صفقة جزئية تمهِّد لاتفاق كامل، رغم إعلان السعي حاليًا لصفقة شاملة، مع ترقب نتائج العمليات في غزة وتأثيراتها الإقليمية، خاصة في ضوء الموقف الأمريكي.

- ضم الضفة الغربية

وبشأن ضم الضفة الغربية ، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أنه لا يوجد موقف أمريكي رسمي بشأن مسألة تطبيق السيادة في الضفة موضحة أن واشنطن لا تمنع إسرائيل من مناقشة القضية بل تترك لها حرية القرار.

وأضاف أن نتنياهو لم يحسم موقفه بعد، مشيرًا إلى أن الأمريكيين ينتظرون تحديد الموقف الإسرائيلي قبل إعلان موقفهم النهائي، مع محاولات لدفع نتنياهو نحو اليمين.