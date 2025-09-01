أعلن الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، اعتزال الحكم الدولي باملاك تيسيما رسميًا، لينهي مسيرته في عالم التحكيم التي امتدت لأكثر من 16 عامًا.

وبدأ تيسيما مسيرته الدولية في عام 2009، قبل أن يقرر الاعتزال هذا العام عن عمر 45 عامًا، بعد مشاركات بارزة على المستويين الإفريقي والدولي.

وشارك الحكم الإثيوبي في عدة بطولات كبرى، أبرزها أولمبياد طوكيو 2021 حيث أدار 3 مباريات، وكأس العالم للأندية 2018، بالإضافة إلى مشاركته في كأس العالم للناشئين، دون أن يظهر في كأس العالم للكبار.

وعلى الصعيد القاري، أدار تيسيما 40 مباراة في دوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012، بينها 3 نهائيات كان الأهلي المصري طرفًا فيها، حيث أدار خسارتيه أمام الوداد 2017 والترجي 2018، وتتويجه أمام الوداد في 2023.

كما شارك في إدارة 14 مباراة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، أبرزها نهائي 2019 بين الزمالك ونهضة بركان، إلى جانب مباراة واحدة في السوبر الإفريقي بين الرجاء والترجي.

يُعد تيسيما من أبرز حكام القارة السمراء خلال العقد الأخير، ويأتي اعتزاله بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والمشاركات الكبرى.