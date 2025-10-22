أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الأربعاء، أمرًا ملكيًا بتعيين الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية، ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير.

ويُعد الشيخ «الفوزان» من أبرز العلماء في المملكة، وله حضور علمي واسع ومؤلفات شرعية معروفة، إضافة إلى عضويته السابقة في هيئة كبار العلماء ومجلس الإفتاء.

وعُين «الفوزان» في منصبه خلفًا للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، والذي وافته المنية قبل نحو شهر من الآن.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي وقتها، «كان الفقيد من أعلام العلم الشرعي والإفتاء في المملكة والعالم الإسلامي، وكرّس حياته لخدمة الدين، والإفتاء، ونصح الأمة وولاة الأمر من خلال موقعه في هيئة كبار العلماء ومؤسسات دينية رسمية أخرى».