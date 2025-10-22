كشفت إذاعة "يوروب 1" الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقًا بعد تداول مقاطع فيديو تظهر سجناء في سجن "لا سانتيه" بباريس وهم يوجهون إهانات وتهديدات إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي من داخل الزنازين.

وأوضحت الإذاعة أن ليلة ساركوزي الأولى في السجن لم تكن هادئة، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو تظهر سجناء يوجهون شتائم وتهديدات حادة إليه من خلف جدران الزنازين.

وأكدت النيابة العامة في باريس أنها تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، وفتحت تحقيقًا تم تكليف القسم الثالث من الشرطة القضائية بالعمل عليه.

- ثلاثة سجناء في الحجز على ذمة التحقيق

تم التحقق من صحة إحدى المقاطع على الأقل، وتمكنت إدارة السجن من تحديد الزنزانة التي صور منها الفيديو، حيث عُثر خلال التفتيش على هاتفين محمولين تمت مصادرتهما.

ووضع 3 سجناء في الحجز على ذمة التحقيق، وفق مصدر مطلع على القضية، وأضاف المصدر أن التحقيق لا يزال جاريًا، وأنه إلى جانب المسار القضائي، حيث فُتح إجراء تأديبي بحق السجناء، وقد يُنقلون قريبًا إلى سجون أخرى. كما فتحت النيابة العامة تحقيقًا بتهمة "التهديد بالقتل".

وفي حال إحالة القضية إلى جلسة محاكمة، يمكن للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي أن يتقدم بصفة "طرف مدني" للمطالبة بحقوقه، بحسب مصادر مقربة منه.