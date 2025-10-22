

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن القمة المصرية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل «تاريخية»؛ لأنها أول قمة من نوعها في تاريخ العلاقات بين الجانبين.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الزيارة شديدة الأهمية وتعكس المستوى الرفيع والعلاقة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأشار إلى ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي على مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024، مؤكدًا أن القمة المشتركة تعد أولى ثمرات تلك الشراكة.

وأوضح أن مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، المنعقد على هامش القمة، استهدف تشجيع وحشد الشركات الأوروبية للعمل واغتنام الفرص الاستثمارية الكبيرة في مصر في عديد من القطاعات ذات الأولوية، كالطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، والصناعة.

ولفت إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي – في لافتة غير مسبوقة - تستضيف عشاء عمل على شرف الرئيس السيسي، بحضور 21 من رؤساء الدول ورؤساء حكومات الدول الأوروبية، لاستكمال النقاشات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكمل: «هناك ملفات ثنائية مهمة، على رأسها العلاقات التجارية والاستثمارية، وحزمة الدعم المالي التي تقدمها الاتحاد إلى مصر بإجمالي 7.2 مليار يورو، ومن المقرر التوقيع على اتفاق مهم لتحويل الأموال على 3 دفعات».

وذكر أنه من المقرر التوقيع على اتفاقية شديدة الأهمية معنية بتعميق وتكثيف التعاون العلمي، وتبادل الطلاب وأساتذة الجامعات، والاستفادة من التقدم الهائل الذي حققته الدول الأوروبية في البحث العلمي وتكنولوجيا الفضاء والعلوم.