أحمد أبو الغيط يرد على البيت الأبيض: تدمير غزة كان هدفًا لجعلها غير صالحة للعيش

رد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي براين هيوز، الذي اعتبر أن خطة إعمار غزة؛ لا تعالج حقيقة أن القطاع أصبح غير صالح للعيش وسط الأنقاض.

وطرح خلال مقابلة مع الإعلامية رندة أبو العزم عبر شاشة «العربية الحدث»، تساؤلا «هل التدمير الذي حصل لغزة كان تدميرًا ذا هدف أم عشوائي؟»، مجيبًا: «أنا شخصيا أرى من واقع ما حدث أن التدمير كان ذا هدف؛ لكي نصل إلى هذه المرحلة التي يتحدث عنها الأمريكيون والإسرائيليون بأن غزة غير قابلة للعيش».

وأكد أن الموقف العربي خلال القمة العربية كان واضحًا جدًا في رفض أي محاولة لتهجير السكان خارج القطاع، مشددا أن «الشعب الفلسطيني بنسيجه الوطني والقومي لن ينتهي على هذه الأرض، تمامًا كما حدث للشعب البولندي في وارسو عام 1944-1945، بعدما دُمرت المدينة أضعاف ما تعرضت له غزة، وكما حدث في المدن الألمانية مع نهاية الحرب العالمية الثانية».

وطالب «أبو الغيط» بمقارنة صور غزة اليوم بصور برلين في مايو 1945، مؤكدا أنه لم يطلب أحد من الألمان أو البولنديين ترك بلادهم والخروج منها.

وأضاف أن الخطة العربية تركز على هدفين رئيسيين؛ الأول هو رفض التهجير، والثاني هو إعادة الإعمار والتعافي، مشيرا إلى أن الجانب العربي مستعد للنقاش فقط حول كيفية تنفيذ عملية الإعمار والتأهيل.

ووصف المواقف الأمريكية بأنها «ظالمة للشعب الفلسطيني»، ولا تأخذ في الاعتبار السوابق التاريخية لمدن دُمرت تدميرًا هائلا ولم يتم طرد سكانها.