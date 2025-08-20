سقوط جسم طائر مجهول في حقل ذرة وانفجاره شرق بولندا

ذكرت وكالة الأنباء البولندية (بي.إيه.بي) أن جسما طائرا مجهول الهوية سقط في حقل ذرة وانفجر شرق بولندا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن الشرطة المحلية قولها إنها تلقت بلاغات بشأن حادث التحطم حوالي الساعة الثانية صباحا وعثرت على حطام معدني وبلاستيكي محترق في موقع الحادث بالقرب من قرية أوسيني. ونتيجة للانفجار، تهشمت النوافذ في بعض المنازل لكن لم يصب أحد.

وذكرت قيادة العمليات التابعة للقوات المسلحة البولندية اليوم الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لم يتم تسجيل أي انتهاكات للمجال الجوي البولندي من أوكرانيا أو بيلاروس المجاورتين الليلة الماضية.

وذكر مسؤولون في بادئ الأمر أن الانفجار ربما يكون سببه جزء من محرك قديم مزود بمروحة دفع.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن وزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك-كاميش قوله لاحقا إن الجسم كان على الأرجح طائرة بدون طيار، مضيفا أن تحليلا يجرى لتحديد ما إذا كان عسكريا أم لا.

وقال جيجوش تروشيفيتش، ممثل الادعاء في منطقة لوبلين للصحفيين إن عدة محققين، من المدنيين والعسكريين، يفحصون موقع التحطم.

وأضاف تروشيفيتش: "لدينا طاقة بشرية كبيرة، ولدينا الجيش من أجل مساعدتنا. آمل أن نتمكن من إنهاء العملية بحلول المساء".

ومنذ شنت روسيا غزوا شاملا لأوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقع عدد من التوغلات في المجال الجوي البولندي.