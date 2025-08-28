 مكي: المباريات القادمة ستكون صعبة على الزمالك - بوابة الشروق
الخميس 28 أغسطس 2025 9:11 ص القاهرة
مكي: المباريات القادمة ستكون صعبة على الزمالك

أمير نبيل
نشر في: الخميس 28 أغسطس 2025 - 8:45 ص | آخر تحديث: الخميس 28 أغسطس 2025 - 8:45 ص

أشاد أحمد حسن مكي نجم الزمالك السابق بفوز الفريق الأبيض على فاركو بهدف دون رد في بطولة الدوري الممتاز.

وقال مكي في تصريحاته لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا: فوز الزمالك على فاركو مهم خصوصا مع تعثر المنافسين، ولكن علينا استغلال الفرص بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة.

وأضاف: المباريات المقبلة ستكون صعبة وعلى الزمالك التركيز في كل مباراة بشكل فردي، والفلسطيني عدي الدباغ تحرك بشكل جيد أمام فاركو ويحتاج لهدف للحصول على الثقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة يوم الأحد المُقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وجمع الأبيض 10 نقاط تضعه في صدارة الترتيب بـ 3 انتصارات على حساب كل من سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت وفاركو، وتعادل مع المقاولون العرب.


