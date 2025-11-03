رونالدو: ميسي ليس أفضل مني

أشعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل من جديد بتصريحاته المثيرة حول المقارنة الأبدية مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أنه لا يرى الأخير أفضل منه.

وفي مقابلة مطوّلة مع الصحفي البريطاني الشهير بييرس مورجان، قال رونالدو بثقة: "ميسي أفضل مني؟ لا أوافق على ذلك، ولن أكون متواضعًا هذه المرة"، في تصريح ناري ورد ضمن الإعلان الترويجي للحوار المنتظر بثه غدًا الثلاثاء.

ورغم تجاوزهما منتصف الثلاثينات، لا يزال الثنائي الذهبي يحافظ على بريقه داخل المستطيل الأخضر، فقد جدد ميسي عقده مع إنتر ميامي الأمريكي حتى عام 2028، بينما مدد نادي النصر السعودي عقد رونالدو حتى عام 2027، في إشارة واضحة إلى أن حقبتهما لم تنتهِ بعد.

وتناول الحوار تفاصيل مسيرة رونالدو الحالية وطموحاته المستقبلية، قبل أن تعود المقارنة التقليدية بينه وبين ميسي إلى الواجهة، خاصة بعد تصريحات زميله السابق واين روني، الذي أكد أن الأرجنتيني يتفوق على النجم البرتغالي، وهو ما رفضه «الدون» جملة وتفصيلاً.