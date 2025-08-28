صدامات قوية مرتقبة في قرعة دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم الحدث الأهم في القارة العجوز، وهو سحب قرعة مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، حيث تتجه الأنظار، اليوم، إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمعرفة شكل المنافسات المقبلة والاصطدامات المرتقبة بين كبار الأندية الأوروبية.

وستكون نسخة 2025-2026 الثانية من نوعها بالنظام الجديد، عبر الانتقال من نظام المجموعات إلى مرحلة الدوري، في الدور الأول للمسابقة.

وستقام القرعة، حسبما أعلن اليويفا، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك بنفس النظام الذي تم اعتماده في النسخة الماضية، وسط متابعة جماهيرية ضخمة من مختلف دول العالم.

وتضم القرعة الفرق التي تأهلت حسب مراكزها في الدوري، والفائزين بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في الموسم الماضي، والفرق السبعة التي تأهلت من التصفيات.

ويشارك في البطولة 36 فريقًا تم تقسيمهم إلى 4 مستويات وفق معامل تصنيف الأندية الأوروبية، ويتصدر حامل لقب دوري أبطال أوروبا قائمة المستوى الأول.

وتبدأ عملية السحب بسحب كرة يدويًا من المستوى الأول، ثم يتولى برنامج إلكتروني اختيار 8 منافسين لكل فريق وفق قواعد دقيقة.

ويبدأ السحب من الوعاء الأول، حيث تُحدد آلياً 8 مباريات لكل فريق، عبر نظام إلكتروني معتمد من اليويفا، ويلعب كل فريق 8 مباريات (4 على أرضه + 4 خارج أرضه).

ويخوض كل فريق مباراة على ملعبه وأخرى خارجه أمام فرق كل مستوى، ولا يلتقي فريقان من نفس الاتحاد المحلي في دور المجموعات، ولا يزيد عدد الخصوم من نفس الاتحاد عن فريقين فقط، ولا يمكن أن يلعب أكثر من مباراتين أمام أندية من نفس الدولة.

من المقرر أن يعلن اليويفا جدول المباريات رسميًا في موعد أقصاه السبت 30 أغسطس 2025، وذلك بعد اعتماد نتيجة القرعة بشكل نهائي.

في نهاية هذه المرحلة من الدوري، ستتأهل الفرق الثمانية الأولى إلى دور الـ16، بينما ستخوض الأندية المصنفة بين التاسع والرابع والعشرين الأدوار الإقصائية، أما الفرق المتبقية، فستغادر المنافسات.

ومن المقرر أن تنطلق مرحلة الدوري في 16 سبتمبر المقبل، وتستمر 8 أسابيع، وتُختتم بجولتين في العام الجديد. وستُقام الجولة الثامنة في 28 يناير 2026.

فيما سيُقام نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم في 30 مايو 2026 على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست بالمجر، حيث استضاف هذا الملعب، الذي لم يُفتتح إلا عام 2019، نهائي الدوري الأوروبي 2023 بين إشبيلية وروما، علما بأن أيا منهما لم يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وحسم 32 فريقا تأهلهم في مرحلة الدوري ببطولة دوري الأبطال وهم: باريس سان جيرمان، ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ليفربول، إنتر ميلان، تشلسي، بوروسيا دورتموند، برشلونة.

أرسنال، باير ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، أتلانتا، فياريال، يوفنتوس، آينتراخت فرانكفورت.

آيندهوفن، أياكس، نابولي، سبورتنج، أولمبياكوس، سلافيا براج، مرسيليا.

جلطة سراي، يونيون سانت جيلواز، أتلتيك بلباو، توتنهام، موناكو، نيوكاسل، كايرات الكازاخستان، بافوس القبرصي، وبودو جليمت النرويجي.

على أن يتأهل 4 فرق أخرى بعد مرحلة التصفيات النهائية والتي أقيمت مساء أمس والجريدة ماثلة للطبع، بين كل من: فيرينكفاروش/كاراباج، بازل/كوبنهاجن، فنربخشة/بنفيكا، رينجرز/كلوب بروج.

مواعيد جولات دوري الأبطال:

الجولة الأولى: 16-18 سبتمبر 2025

الجولة الثانية: 30 سبتمبر– 1 أكتوبر 2025

الجولة الثالثة: 21-22 أكتوبر 2025

الجولة الرابعة: 4-5 نوفمبر 2025

الجولة الخامسة: 25-26 نوفمبر 2025

الجولة السادسة: 9-10 ديسمبر 2025

الجولة السابعة: 20-21 يناير 2026

الجولة الثامنة: 28 يناير 2026