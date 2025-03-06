حماس: على ترامب الضغط على نتنياهو إذا كان معنيا بالإفراج عن الأسرى

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم اليوم الخميس أن "التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الحركة "تعقد المسائل المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، وتدفع حكومة الاحتلال للتشدد".

ونقل المركز الفلسطيني للاعلام عن قاسم قوله، في تصريحات صحفية اليوم ،: "هناك اتفاق تم توقيعه، وكانت واشنطن وسيطة فيه، ويتضمن إطلاق سراح كل الأسرى على ثلاث مراحل، وحماس نفذت ما عليها بالمرحلة الأولى، بينما تتهرب إسرائيل من المرحلة الثانية".

وأكد قاسم أن "ترامب إذا كان معنيا بالإفراج عن أسرى الاحتلال، فعليه الضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة".

وقال: "مطلوب من الإدارة الأمريكية الضغط على الاحتلال للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، حسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار".

وحذر قاسم من أن "يستغل الاحتلال الإسرائيلي تصريحات ترامب لتصعيد حصار غزة وتشديد سياسة تجويع سكانها".

وكان الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع أعلن اليوم أن "تهديد ترامب المتكرر ضد شعبنا يشكل دعمًا لنتنياهو للتنصل من الاتفاق وتشديد الحصار والتجويع بحق شعبنا".

وقال القانوع إن "المسار الأمثل لتحرير باقي الأسرى الإسرائيليين هو دخول الاحتلال لمفاوضات المرحلة الثانية وإلزامه بالاتفاق الموقع برعاية الوسطاء".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر ما سماه "إنذارا أخيرا" لحركة حماس لإطلاق سراح باقي المحتجزين في قطاع غزة.

وحذر ترامب ، في منشور عبر منصته تروث سوشيال ، حماس من أن أي تأخير سيؤدي إلى "نهاية محتومة" للحركة، داعيا قيادة حماس إلى "مغادرة غزة فورا" قبل فوات الآوان.

جاءت تصريحات ترامب بعد اجتماعه بعدد من الرهائن المحررين، الذين تحدثوا عن معاناتهم، وسط تصاعد التوترات في المنطقة ودعم أمريكي متزايد لإسرائيل في عملياتها العسكرية.