الصحة العالمية: الكمامات وحدها لا تمنع انتشار الوباء

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدناهوم، إن استخدام الكمامات يجب أن يتم بحذر وعناية، مشيرًا إلى أن استخدام الكمامات يكون داخل الدول التي لا يتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» داخلها.

وأضاف «أدناهوم» خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، أن المنظمة أصدرت تنبيهات بشأن كيفية ارتداء الكمامات واستخدامها ونزعها والتخلص منها، مؤكدًا أن الأقنعة يجب أن تستخدم كجزء من حزمة شاملة من التدخلات.

وأشار إلى أن الكمامات وحدها لا تمنع انتشار الوباء، مشددًا على أهمية قيام الدول بإجراءات الاختبار والكشف والعزل لمصابي فيروس كورونا، إضافة إلى التعامل مع المخالطين لحالات الإصابة.

وتابع: «سواء هناك كمامة أو لا، علينا حماية أنفسنا والآخرين»، مشيرًا إلى ضرورة التزام الأفراد بالإجراءات الوقائية للحماية من فيروس «كوفيد - 19» المتمثلة في التباعد الجسدي ونظافة اليدين وتجنب العطس أو السعال دون استخدام المناديل.