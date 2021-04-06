العمليات المشتركة العراقية: نتعاون مع مصر في ملاحقة التنظيمات الإرهابية

قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسبن الخفاجي، إن هناك تعاونًا كبيرًا مع كل الدول التي تحيط بالعراق في مجال مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات، وملاحقة المطلوبين، ما أسهم كثيرًا في إنجاح العمليات الاستباقية وإحباط عدد كبير من العمليات الإرهابية المخطط لها داخل أو خارج العراق.



وأضاف الخفاجي، في مداخلة هاتفية لجولة «الآن» المذاعة عبر فضائية «extrenews»، مساء اليوم الثلاثاء، أن العراق يتعاون مع كل دول العالم، بما فيها جمهورية مصر العربية الشقيقة، في تبادل المعلومات وملاحقة التنظيمات الإرهابية، لافتًا إلى التعاون مع المجتمع الدولي في ملاحقة ومتابعة المعلومات الاستخبارية وتدقيقها، ومن ثم تحقيق نتائج مبهرة.



وتطرق إلى قدرات تنظيم داعش في العراق، قائلًا إنه يمكن أن يعتدي على المواطنين ويقوم بعمليات اعتداء على القوات الأمنية، لكن ليست لديه القدرة على المقاومة والعمل الكبير ضد الاستخبارات، إذ يعمل بشكل مجموعات منفردة تحاول استغلال حالة معينة للمواطنين، والإساءة إلى أمن وسلامة أهداف العراق القومية والحيوية.



وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن تنظيم داعش الإرهابي ليس لديه القدرة على التأثير في مجال أمن العراق القومي، معقبًا: «لدينا الإمكانية والقدرة على المناورة بقواتنا وقت الحاجة، وفي وقت قياسي جدا».



وأعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على عنصرين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي كانا يخططان لتنفيذ عمليات اغتيال لأفراد القوات الأمنية في محافظة كركوك.



