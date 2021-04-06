بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة في الإمارات

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الثلاثاء، بدء التشغيل التجاري لأولى محطات "براكة" للطاقة النووية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية -الجهة الحكومية المكلفة بتطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي- أكدت أن شركة "نواة للطاقة" التابعة لها، والمسؤولة عن تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية وصيانتها، بدأت التشغيل التجاري لأولى محطات براكة، بعد إتمام جميع الاختبارات النهائية للمحطة التي تنتج 1400 ميجاوات.

وتستعد المحطات الثلاث المتبقية للتشغيل خلال الأعوام المقبلة.

وكانت شركة "براكة الأولى" التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمسؤولة عن الإشراف على الشؤون التجارية والمالية لمحطات براكة، قد وقعت اتفاقية شراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات في عام 2016 لشراء جميع كميات الطاقة الكهربائية التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية على مدار 60 عاماً مقبلة. وكغيرها من محطات إنتاج الكهرباء، ستزود محطات براكة المنازل وقطاعات الأعمال بمختلف أرجاء الدولة بالطاقة الكهربائية.

وتعد محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي إحدى أكبر مشاريع الطاقة النووية الجديدة على مستوى العالم وتضم 4 مفاعلات.