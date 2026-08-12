مقتل 15 شخصا على الأقل وفقدان 27 آخرين جراء انقلاب عبارة في زيمبابوي

لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم وفقد 27 آخرون جراء انقلاب عبارة محملة بأكثر من طاقتها الاستيعابية يوم الثلاثاء في بحيرة كاريبا بزيمبابوي، وفقا لما أعلنته الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وذكرت الوكالة أنه تم إنقاذ 77 شخصا ونقلهم إلى إحدى الجزر على البحيرة.



لكن البيان الصادر عن وحدة الحماية المدنية في زيمبابوي أضاف أنه لم يتسنّ لها سوى التأكد من وجود 114 راكبا بالغا على متن العبارة، إلى جانب خمسة من أفراد الطاقم، وذلك من خلال مبيعات التذاكر المؤكدة.

وأشارت إلى احتمال وجود عدد غير معروف من الأطفال دون سن شراء التذاكر على متن العبارة ولم يتم حصرهم.

وأوضحت الوكالة أن سعة العبارة تبلغ 90 شخصا.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الزيمبابوية إن عملية إنقاذ جارية، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.

وتشكل بحيرة كاريبا في جنوب القارة الأفريقية جزءا من الحدود بين زيمبابوي وجارتها زامبيا.