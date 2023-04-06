رئيس جامعة الأقصر يشارك طلاب كلية الآثار حفل الإفطار الجماعي

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، طلاب كلية الآثار، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الكلية، بإشراف الدكتور خالد عبدالنعيم، عميد الكلية، وذلك في إطار حرص إدارة جامعة الأقصر على التواصل الدائم مع الطلاب في جميع الأوقات والمناسبات.

وأشاد رئيس جامعة الأقصر، بحسن تنظيم حفل الإفطار الجماعي الذي حضره وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، وعشرات الطلاب الذين أظهروا خلاله السلوك المتحضر، والتمتع بروح العطاء مما أدى إلى خروج الإفطار الجماعي بالشكل الأمثل.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، أهمية إقامة هذا الإفطار الجماعي بشكل سنوي لتعزيز ودعم المحبة والمودة بين قيادات الجامعة والطلاب، حيث يجتمع الطلاب في جو أسري مبهج من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والطلاب، مشيرًا إلى دعم الجامعة لأنشطة الطلاب في جميع المجالات.