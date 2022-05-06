مصدر أمني ينفي صحة اعتداء ملازم شرطة على مواطن وتقييده: الفيديو مفبرك

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله من جانب أحد العناصر الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو ادعى خلاله أحد الأشخاص أنه ملازم شرطة سميح أشرف، ويقوم بالاعتداء بالضرب على أحد المواطنين وتقييده ووضعه داخل صندوق سيارة.

وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، ويأتى ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب فى أوساط الرأى العام.

وأوضح المصدر أنه تبين فبركة مقطع الفيديو المشار إليه، ولا يوجد ضابط شرطة يحمل الاسم المشار إليه بمقطع الفيديو، وجارى استكمال فحص السيارة المشار إليها.