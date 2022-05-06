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أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، عن طاقم تحكيم مباراتي بيراميدز مع سموحة والإسماعيلي ضد المصري المقرر إقامتهما اليوم الجمعة، ضمن مؤجلات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الإسماعيلي والمصري (ستاد الجيش ببرج العرب)

محمد الحنفي حكم ساحة، ومعه أحمد توفيق مساعد أول، عمر فتحي مساعد ثاني، وحكم رابع صبحي العمراوي، حكم الفيديو السيد شعبان ويعاونه محمد عزازي.

مباراة بيراميدز وسموحة (ستاد الإسكندرية)

حكم ساحة، محمود ناجي ويعاونه كل من يوسف البساطي وهاني خيرت وحكم رابع عمرو رمضان وفي غرفة الفار، سيكون متواجد مصطفي عثمان ومحمد الشناوي.