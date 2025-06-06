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بارك محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، لفريق بيراميدز على تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض استحق الفوز بكأس مصر.

وقال محمود شيكابالا عبر قناة الزمالك: "الحمد لله على الفوز بكأس مصر، لعبنا أمام فريق كبير وهو بيراميدز، وعاوز أقولهم مبروك، استحقوا لقب دوري الأبطال".

وأضاف: "كنا نريد أن ننهي الموسم ببطولة، ولكننا نحتاج الكثير من أجل الاستمرار في المنافسة على البطولات بالموسم المقبل".

وأكمل قائد الزمالك: "شعرت في ركلات الترجيح أنها عاوزة تجيلي، (ضاحكًا)، ربنا كريم الحمد لله".

وواصل: "محمد عواد قال لي إننا سنفوز بكأس مصر بركلات الترجيح، والحمد لله هذا ما حدث".

وأنهى: "الموسم لم يكن أفضل شيء بالنسبة للنادي ولجمهوره، ولكن بطولة كأس مصر سنبني عليها، ولكن نحتاج للدعم، ونحتاح للاعبين تستحق تلبس تيشيرت الزمالك".