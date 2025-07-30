أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إرسال 60 مليون دولار كمساعدات غذائية إلى قطاع غزة.

وقال خلال تصريحات للصحفيين على متن طائرته عقب عودته إلى واشنطن قادما من أسكتلندا:« قائلا: «أرسلنا 60 مليون دولار، إنها أموال كثيرة للغذاء، يمكن أن تعتني بناس كُثر، ولكن نحن نريد أن نضمن بأنها ستنفق بطريقة ملائمة، وجزء من الإنفاق هو التوزيع».

ورفض فكرة ممارسة الضغط على إسرائيل بشأن المساعدات، قائلا: «لو فعلنا ذلك فإننا نكافئ حماس، وأنا لن أفعل ذلك، لا أعتقد بأنهم ينبغي مكافأتهم، فأنا لست في ذلك الجانب».

واتهم حماس بسرقة الأموال والمساعدات المرسلة من دول أخرى، قائلا: «الكثير من الأموال تُرسل من دول أخرى، والكثير منها سُرق، إنهم يرسلون الأموال والغذاء وحماس تسرق ذلك، إنها لعبة صعبة؛ ولكن نحن سنراقب».

وأعلن عن إقامة مراكز لتوزيع الغذاء تديرها إسرائيل، مضيفا: «سنتعامل مع إسرائيل، ونعتقد أنهم يمكن أن يكونوا فعالين، وهم يريدون ذلك لضمان أن التوزيع يكون ملائما».

وكشف عن إجراء محادثة هاتفية مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل يومين، متابعا:« قلت له إن أرسلنا الأموال ونريد أن نضمن بأن الأموال تُنفق بحكمة، وبأن الغذاء يوزع بطريقة مناسبة، وهو يريد أن يفعل ذلك».