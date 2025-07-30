أكدت الحكومة الأنجولية، اليوم الأربعاء، مقتل 22 شخصا على الأقل في احتجاجات اندلعت على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الوقود في أنجولا.

وقال وزير الداخلية، مانويل هوميم، إن نحو 200 شخص تعرضوا للإصابة.

وأفادت الشرطة بوقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدة مناطق، مشيرة إلى حدوث أعمال نهب وتخريب للسيارات.

ويتظاهر الأنجوليون، منذ أمس الأول الإثنين، في العاصمة لواندا ومناطق أخرى من البلاد احتجاجا على ارتفاع الأسعار الوقود، بعدما رفعت الحكومة الأسعار بنحو 30% في بداية يوليو.

وبررت الحكومة زيادة الأسعار بالحاجة إلى خفض الدين الوطني.

ويُذكر أن أسعار الوقود ظلت تحصل على دعم كبير حتى الآن في هذا البلد الغني بالنفط.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة، ماتيوس دي ليموس، باعتقال أكثر من 1200 متظاهر خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ورغم أن الدولة الواقعة في جنوب غرب أفريقيا ويبلغ عدد سكانها 37 مليون نسمة تعد من أهم منتجي النفط في القارة، فإن أسعار الوقود الجديدة تعد مرتفعة مقارنة بمتوسط دخل المواطنين في أنجولا.