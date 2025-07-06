 ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات المفاجئة بوسط تكساس إلى 32 شخصا بينهم 14 طفلا - بوابة الشروق
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ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات المفاجئة بوسط تكساس إلى 32 شخصا بينهم 14 طفلا

د ب أ
نشر في: الأحد 6 يوليه 2025 - 12:16 ص | آخر تحديث: الأحد 6 يوليه 2025 - 12:16 ص

ارتفع عدد قتلى الفيضانات المفاجئة في وسط تكساس إلى 32 شخصا من بينهم 14 طفلًا، حسبما ذكر مسؤولون .

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