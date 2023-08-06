مصرع عامل دهسا أسفل عجلات قطار في سوهاج

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لقى عامل مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا يفيد باصطدام قطار أسوان – القاهرة بالمدعو، محمد ح ا ع، 34 عاما عامل ومقيم بندر البلينا بمحافظة سوهاج، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة مما أدي الى وفاته متأثراً بإصابته ببتر بالقدمين.

وعلى الفور انتقلت وحدة البحث الجنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبسؤال ذويه أفاد شقيقه المدعو علي ح ا ع، سن 38 عاما صاحب مقهى ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.