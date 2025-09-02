مصر والصين تؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون في النقل والصناعة

التقى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المبعوث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجيانج جو تشينج، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني المختص بقطاعي النقل والصناعة، وذلك بحضور وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني جين تشانج لونج، والسفير المصري في بكين خالد نظمي وأعضاء السفارة المصرية، إلى جانب السفير الصيني بالقاهرة ليا ليتشيان، وذلك خلال زيارته إلى الصين للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية.

نقل الوزير تحيات الرئيس السيسي إلى الرئيس الصيني شي جين بينج والشعب الصيني بهذه المناسبة التاريخية، مؤكدا على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين قيادةً وشعبًا. وأشار إلى أن إيفاده مبعوثا عن الرئيس للمشاركة في هذه الاحتفالات يأتي في إطار خصوصية وتميز العلاقات المصرية الصينية، والتجهيزات الجارية للاحتفاء بمرور 70 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين عام 1956.

كما لفت الوزير، بحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، إلى مرور أكثر من عشر سنوات على توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في ديسمبر 2014، مشددا على اعتزاز مصر بالصين كشريك استراتيجي موثوق.

وتطرق الوزير إلى قوة التعاون الثنائي في إطار مبادرة الحزام والطريق ومجموعة البريكس والتعاون الصيني – الأفريقي، مشيدا بالمشروعات المشتركة التي يجري تنفيذها في مجالات متعددة، خاصة في قطاعي الصناعة والنقل، سواء على مستوى مشروعات السكك الحديدية والموانئ أو من خلال الاستثمارات الصناعية في مصر.

وأوضح أن عدد الشركات الصينية العاملة في السوق المصرية يبلغ نحو 3000 شركة، مستعرضا بعض النماذج الناجحة مثل المطور الصناعي تيدا، وشركات هاير، ولونج مارش، وهاتشيسون أكبر مشغل عالمي للموانئ، إضافة إلى شركتي أفيكوCRRC.

وأشار الوزير إلى لقائه الأخير برئيس شركة أفيك لبحث الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، والتعاون المستقبلي في تنفيذ المرحلة الرابعة، مؤكدا تطلع مصر إلى زيادة عدد المصانع الصينية على أرضها لتوطين صناعات استراتيجية، وفي مقدمتها صناعة السيارات الكهربائية، ومكونات مشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الصناعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتفتح آفاقا واسعة للتصدير.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني على قوة ومتانة العلاقات بين مصر والصين، منوها إلى النتائج الإيجابية التي أثمرت عنها اللقاءات المتكررة بين الرئيسين المصري والصيني.

وأوضح أن الحكومة الصينية حريصة على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، وخاصة في قطاعي الصناعة والنقل، سواء باستكمال مراحل مشروع القطار الكهربائي الخفيف أو توسيع التعاون في مجال النقل البحري وإقامة المزيد من المصانع في مصر، ولاسيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الخضراء، وعلى رأسها صناعة السيارات الكهربائية.

وشدد المسئول الصيني على أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بدعم قطاع الصناعة في مصر، والتوسع في إقامة المناطق الصناعية المشتركة بما يخدم الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، لافتا إلى أهمية الموقع الجغرافي لمصر ودورها المحوري في خدمة حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، إضافة إلى ما يتمتع به المناخ الاستثماري المصري من مقومات واعدة تجذب المزيد من الاستثمارات الصينية.