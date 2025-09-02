رئيس وزراء إسكتلندا السابق يوجه رسالة إلى نتنياهو: هناك نهاية لكل ديكتاتور وظالم

قال رئيس وزراء إسكتلندا السابق حمزة يوسف، إن إسرائيل تتمادى فيما تقوم به بسبب دعم الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن واشنطن تمتلك وسائل الضغط اللازمة لوقف الحرب على غزة.

ودعا خلال لقاء لبرنامج «مدار الغد»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر فضائية «الغد»، مساء الثلاثاء، الغرب والدول العربية والإسلامية صاحبة العلاقة الجيدة مع واشنطن إلى ممارسة ضغط معنوي على الرئيس دونالد ترامب، لإنهاء الحرب.

وشدد على أهمية مساءلة كل المتواطئين في جريمة الإبادة الجماعية، وعلى رأسهم الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريش.

وتوجه برسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلًا: «كل ديكتاتور وظالم ستتم مساءلته في نهاية المطاف، ويتحمل عواقب ما يقوم به تنفيذًا للعدالة والإنصاف».

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني سيحصل في نهاية المطاف على الحرية، معربًا عن أمله في أن يطيل الله في عمره، ليشهد محاسبة كل شخص متواطئ فيما يحدث في غزة.

وتحدث خلال اللقاء عن معاناة قريبتهم في غزة «سالي»، وهي أم لـ4 أطفال، واضطرت هي وعائلتها للنزوح أكثر من 10 مرات.

ونوه أن «سالي وزوجها يعانيان من أجل الوصول إلى المياه النظيفة وتوفير الطعام لأطفالهم، خاصة أن الاحتلال يستخدم التجويع وسوء التغذية للقضاء على الشعب الفلسطيني».