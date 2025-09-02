سفيرة فلسطين بالاتحاد الأوروبي: اعتراف بلجيكا بالدولة الفلسطينية خطوة تاريخية لصالح القانون الدولي

أعربت الدكتورة أمل جادو شكعة، سفيرة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج، عن بالغ سعادتها عقب إعلان بلجيكا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة هذا الشهر.

وأكدت شكعة، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن القوى الفاعلة في المجتمع الدولي وقفت هذه المرة إلى جانب الحق والعدالة ومبادئ القانون الدولي، موضحة أن بلجيكا لم تكتفِ بمجرد التصريحات، بل اختارت أن تترجم مواقفها إلى خطوات عملية ملموسة.

وأضافت السفيرة الفلسطينية أن القرار جاء في توقيت دقيق عقب جهود مكثفة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين فلسطين وبلجيكا، وإلى الدعم المتواصل الذي قدمته الحكومات البلجيكية المتعاقبة للشعب الفلسطيني.

كان وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، أعلن، عبر منشور على منصة "إكس"، اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الضغوط الدولية على إسرائيل، خاصة بعد خطوات مماثلة اتخذتها كل من أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا.