فيضانات وانهيارات أرضية في سومطرة تودي بحياة 10 أشخاص وفقدان آخرين

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية في جزيرة سومطرة بإندونيسيا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وفقدان ستة آخرين، حسبما أفادت الشرطة اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة الوطنية في بيان إن فرق الإنقاذ تكافح للوصول إلى المناطق المتضررة في ست مناطق بمقاطعة شمال سومطرة بعد أن تسببت أمطار الرياح الموسمية خلال الأسبوع الماضي في فيضان الأنهار، وجرفت القرى الجبلية بالطين والصخور والأشجار، مخلفة دمارا واسعا.

وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ تمكنت حتى اليوم الأربعاء من انتشال خمس جثث وثلاثة مصابين في مدينة سيبولجا الأكثر تضررا، وكانوا يبحثون عن أربعة قرويين أُبلغ عن فقدانهم. وفي المنطقة المجاورة، تسببت الانهيارات الأرضية في تدمير عدة منازل وقتل عائلة مكونة من أربعة أفراد، بينما غمرت الفيضانات نحو ألفي منزل ومبنى في منطقة تبانولي الوسطى.

كما أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى اقتلاع أشجار قتلت قرويا في منطقة تبانولي الجنوبية وأصابت آخر، كما دمرت جسرا في منطقة منديلينج ناتال وغمرت 470 منزلا. وتم إغلاق طريق رئيسي بسبب الطين والحطام في جزيرة نياس، بحسب البيان.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المياه وهي تتدفق من على أسطح المنازل بينما يفر السكان في حالة ذعر بحثا عن الأمان. في بعض المناطق، ارتفعت الفيضانات بسرعة، محولة الشوارع إلى سيول عارمة تحمل جذوع الأشجار والحطام.