السلطات الأمريكية تجري التحضيرات النهائية لمحاكمة رجل متهم بمحاولة اغتيال ترامب

تلقى رجل متهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العام الماضي في جنوب فلوريدا تعليمات واضحة اليوم الثلاثاء، حول كيفية تصرفه في المحكمة، بما في ذلك تحذير من القيام بأي حركات مفاجئة، أثناء تمثيله لنفسه خلال محاكمة تبدأ الأسبوع المقبل.

وباستثناء أي تأخيرات، من المقرر أن يبدأ اختيار هيئة المحلفين يوم الاثنين في محكمة فورت بيرس الاتحادية في قضية رايان روث.

ووافقت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أيلين كانون في يوليو الماضي على طلب روث بتمثيل نفسه، لكنها قالت إن المحامين المعينين من قبل المحكمة يجب أن يظلوا كمستشارين احتياطيين.

وأكدت كانون خلال جلسة استماع اليوم الثلاثاء أن روث سيرتدي ملابس عمل احترافية للمحاكمة.

كما أوضحت روث أنه سيسمح له باستخدام منصة أثناء التحدث إلى هيئة المحلفين أو استجواب الشهود، لكن لن يكون لديه حرية كاملة في قاعة المحكمة.

وقالت كانون: "إذا قمت بأي تحركات مفاجئة، فسيتخذ مسؤولو الأمن إجراءات حاسمة وسريعة للتعامل مع هذه التحركات".

ومن المتوقع أن يستغرق اختيار هيئة المحلفين ثلاثة أيام، حيث سيقوم المحامون باستجواب ثلاث مجموعات من 60 محلفا محتملا. وهم يحاولون العثور على 12 محلفا وأربعة بدلاء. ومن المقرر أن تبدأ المرافعات الافتتاحية يوم الخميس 11 سبتمبر، وسيبدأ المدعون قضيتهم فور ذلك. وقد خصصت المحكمة أربعة أسابيع للمحاكمة، لكن المحامين يتوقعون أنهم سيحتاجون إلى وقت أقل.

وستبدأ المحاكمة بعد عام تقريبا من قول المدعين إن عميلا في الخدمة السرية الأمريكية أحبط محاولة روث لإطلاق النار على ترامب أثناء لعبه الجولف. وقد دفع روث، 59 عاما، ببراءته من تهم محاولة اغتيال مرشح رئاسي رئيسي، والاعتداء على ضابط اتحادي، والعديد من الانتهاكات الخاصة بالأسلحة النارية.

وقال المدعون إن روث خطط بشكل منهجي لقتل ترامب لأسابيع قبل أن يصوب بندقية عبر الشجيرات بينما كان ترامب يلعب الجولف في 15 سبتمبر 2024، في ناديه الريفي في ويست بالم بيتش. وشاهد عميل في الخدمة السرية روث قبل أن يظهر ترامب.

وقال المسئولون إن روث صوب بندقيته نحو العميل، الذي فتح النار، مما تسبب في إسقاط روث سلاحه والفرار دون إطلاق رصاصة واحدة.