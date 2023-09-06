وزير خارجية الإمارات ومبعوث أوروبي يبحثان جهود مكافحة التغير المناخي

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بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للشئون الخليجية لويجي دي مايو جهود مكافحة التغير المناخي.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال استقبال الوزير الإماراتي المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للشئون الخليجية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي وتنميته في المجالات كافة، كما ناقشا الفرص المتاحة لتطوير التعاون الثنائي الإماراتي الأوروبي في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية، والاستثمارية، والطاقة والمناخ.

وتناولت المباحثات استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" العام الجاري في مدينة "إكسبو دبي"، والتعاون الإماراتي الأوروبي في ملف المناخ.

وأشاد المبعوث الأوروبي، بنمو وتطور العلاقات بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، متمنيا لدولة الإمارات التوفيق والنجاح خلال استضافتها لـ"كوب 28" بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مسار العمل المناخي العالمي وجهود مكافحة التغير المناخي.

وطبقا للوكالة، بحث الجانبان المستجدات على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.