اليونان: اجتماع أنقرة فرصة سانحة لتحسين العلاقات مع تركيا

ذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي عقد في أنقرة أمس الثلاثاء بين وزيري خارجية اليونان وتركيا، جيورجوس جيرابيتريسيس وهاكان فيدان، على التوالي، بمثابة فرصة سانحة، يمكن أن تؤدي إلى إحراز تقدم في القضايا السياسية البسيطة، الأمر الذي يمكن على المدى الطويل أن يضع الأساس للدولتين للاتفاق على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وكان الجو الودي الذي ساد اجتماع أمس الثلاثاء يتناقض بشكل صارخ مع الاجتماع الذي عقد قبل عامين، عندما تجادل وزيرا خارجية اليونان وتركيا السابقان خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة.

وإحدى نتائج اجتماع أمس الثلاثاء هي نقل مسئولية التواصل بشكل مباشر في حالة الأزمات، إلى وزيري خارجية اليونان وتركيا.

كما اتفق الجانبان على أنه بحلول موعد انعقاد المجلس الأعلى للتعاون، سيتم تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ على مختلف المستويات، لاسيما من القائمة الزاخرة بالموضوعات لجدول الأعمال الإيجابي، حسب الصحيفة اليونانية.

وتم عقد اجتماع أمس الثلاثاء، قبل الاجتماع الذي من المقرر عقده يوم 18 سبتمبر بين رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.