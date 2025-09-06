 تقارير: دوي سيغيب 4 أسابيع عن باريس سان جيرمان - بوابة الشروق
السبت 6 سبتمبر 2025 7:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

تقارير: دوي سيغيب 4 أسابيع عن باريس سان جيرمان

محمد جلال
نشر في: السبت 6 سبتمبر 2025 - 7:34 م | آخر تحديث: السبت 6 سبتمبر 2025 - 7:34 م

كشفت تقارير صحفية، عن مدة غياب ديزيري دوي، لاعب باريس سان جيرمان، بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب فرنسا.

وبحسب صحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن دوي سوف يغيب عن باريس سان جيرمان لمدة 3 أو 4 أسابيع.

وأوضحت الصحيفة، أن مشاركة ديزيري دوي أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا محل شك.

وتأكد غياب دوي عن مباراة باريس سان جيرمان أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي، كما أنه سوف يغيب عن مباراة أتالانتا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب باريس سان جيرمان أمام برشلونة، في الأول من أكتوبر المقبل على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الثانية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك