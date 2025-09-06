تقارير: دوي سيغيب 4 أسابيع عن باريس سان جيرمان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت تقارير صحفية، عن مدة غياب ديزيري دوي، لاعب باريس سان جيرمان، بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب فرنسا.

وبحسب صحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن دوي سوف يغيب عن باريس سان جيرمان لمدة 3 أو 4 أسابيع.

وأوضحت الصحيفة، أن مشاركة ديزيري دوي أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا محل شك.

وتأكد غياب دوي عن مباراة باريس سان جيرمان أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي، كما أنه سوف يغيب عن مباراة أتالانتا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب باريس سان جيرمان أمام برشلونة، في الأول من أكتوبر المقبل على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الثانية.