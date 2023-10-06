خبير اقتصادي: سيناء تشهد عبورا جديدا للتنمية واستقرار الأمن

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الجهود التي تم بذلها في السنوات الماضية في سيناء بلغت تكلفتها 610 مليارات جنيه، مؤكدًا أن سيناء قطعة عزيزة على الشعب المصري وهي غنية بكنوزها التي لم تفصح إلا عن القليل منها.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن تطهير أراضي سيناء وتهيئة المجال المناسب وربط الشمال بالجنوب، مشيرًا إلى أن الدولة استهدفت سيناء بمشروعات اقتصادية كانت صعبة على القطاع الخاص من شبكة طرق وموانئ وبنية تحتية من المياه والكهرباء، وهي الآن تشهد عبورا جديدا وهو عبور التنمية واستقرار الأمن.

وأكد أنه يوجد إرادة سياسية لتعظيم الاستفادة من سيناء ووضعها على الخريطة الاقتصادية لأنها غنية بالموارد السياحية والمعادن الأخرى، وهي قيمة مضافة للاقتصاد وكانت تعتبر عبئًا على الدولة المصرية نتيجة أيادي الشر التي كانت تفسد أي مشروع جديد يقام بها واليوم عبور التنمية يضاهي العبور في 1973.

وأشار إلى أن المنطقة الصناعية بسيناء تعيد إحياء مشروع الطريق الحريري، والذي أصبح اسمه الحزام والطريق ومصر تقع في قلب المشروع، والصين تستهدف إقامة العديد من المشروعات وأتاحت الكثير من فرص العمل، موضحًا أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية لأن مصر هي بوابة إفريقيا ومتوقع إنشاء منطقة توزيع للحبوب في سيناء.