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مصرع شخصين في حادث انقلاب جرار زراعي بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الجمعة 6 أكتوبر 2023 - 11:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 أكتوبر 2023 - 11:58 ص

لقي شصخان مصرعهما، اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث انقلاب جرار زراعي يستقلانه في مياه ترعة بناحية عزبة أبو هريسة التابعة لقرية الزنكلون بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب جرار زراعي ومصرع شخصين في عزبة أبو هريسة التابعة لقرية الزنكلون بمركز الزقازيق، ما أسفر عن مصرع شخصين، سائق وصديقه، وذلك حال انقلاب الجرار في مياه الترعة الموجودة بالعزبة.

تم انتشال الجثامين ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث.

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